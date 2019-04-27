Devre arasına 20 puanla 10’uncu sırada giren sarı-yeşilli ekibimiz siyasi kurban Darıca G.B. , ikinci yarıda yaşadığı büyük düşüş üzerine son sıraya kadar geriledi. İkinci yarıda oynadığı 16 maçın 15’inde mağlup olan ve sadece 0-0’lık Zonguldak Kömürspor beraberliğiyle hanesine 1 puan yazdırabilen Darıca Gençlerbirliği’nin ligden düşmesi kesinleşti. Darıca Gençlerbirliği’nin dışında gruptan 2 takım daha bir alt ligin yolunu tutacak. 33’üncü hafta öncesi oluşan puan tablosuna göre; 30 puanlı Tokatspor, 31 puanlı Konya Anadolu Selçukspor ile 32’şer puana sahip Bandırmaspor ve Fethiyespor düşme tehlikesini yakından hissediyor. Düşme hattındaki takımlar için 33 ve 34’üncü hafta maçları kader niteliği taşıyor. Özellikle yarınki Tokatspor ile Konya Anadolu Selçukspor maçı haftanın en kritik maçı olacak. Düşme hattındaki iki takım sezon başından bu yana deyim yerindeyse hayati derecede önem taşıyan 90 dakika mücadelesi verecek. Potada yer alan diğer takımlardan Fethiyespor sahasında Pendikspor, Bandırmaspor da deplasmanda Tuzlaspor’a konuk olacak. Düşme hattında son hafta Konya Anadolu Selçuk-Menemen Belediyespor, Bandırmaspor-Fethiyespor ve Karagümrükspor-Tokatspor maçları oynanacak. Bandırmaspor-Fethiyespor maçı, düşme hattında belirleyici olacak.
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Darıca tamam; diğerleri yarını bekliyor
2. Lig Kırmızı Grup’ta yangın var. 3 takımın bir alt lige düşeceği grupta, düşecek 3 takımdan 1’i kesinleşirken (Darıca G.B.), diğer 2’si 33 ve 34’üncü hafta maçlarıyla belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz