Hep SEVİNDİK ve inşallah yine sürekli sevineceğiz

Boksta bölgemizi başarıyla temsil eden Sevinikspor, 3 koldan yeni şampiyonluklara yelken açtı. Katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda hem derece yapan ve hiçbir organizasyondan boş dönmeyen Sevindikli boksörler şimdi de Moldova ve Azerbaycan’da ringe çıkacak. Bu doğrultuda Samet Gümüş Moldova’da, Alperen Terzi de Azerbaycan’da Haydar Aliyev anısına düzenlenecek uluslararası boks turnuvasında mücadele edecek. Sevindik’in bayan boksörlerinden Yeşim Kendigelen de Yıldızlar Bayan Boks Milli Takım kadrosunda bulunuyor. Büyük hedefleri olan bir kulüp olduklarını belirten Sevindikspor Başkanı Gökhan Bayramoğlu, ”Boksun tüm kategorilerinde milli takım düzeyinde biz varız. Başarılarımızı artırmak için teknik ekibimiz ve sporcularımız hız kesmeden çalışıyor. Ekibime güveniyorum" dedi.