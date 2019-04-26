Gölcük’ten sonra TFF de, Buca’yı yaktı

3. Lig 3. Grup’ta Gölcükspor’a son dakikada gol atıp, 1-1 berabere kalmasına rağmen BAL’a düşen Bucaspor’a bu maçtan sonra TFF de acımadı. PFDK, Buca Kulübü antrenörü Süha Özen’in, 21 Nisan Pazar günü oynanan Bucaspor- Gölcükpor müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bucalı İbrahim Şirin’in, Gölcükspor sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi maçtan men ve 1.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.