Kursta konaklamasız ve 24-25 Mayıs geceleri konaklamalı olarak iki katılım seçeneği bulunuyor. Otelde konaklayacak kursiyerler için sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği ücretsiz olacak ve otelde konaklamayacak katılımcılar, için öğle yemekleri ücretsiz sağlanacak. Detaylı kurs programı ilerleyen günlerde TFF Sağlık Kurulu Haberleri sayfasından yayınlanacak. Konaklamasız katılım ücreti 900TL olup, 24-25 Mayıs geceleri konaklama dahil katılım ücreti ise 1200 TL olarak belirlendi. Kurs kayıt ve ödemeleri 25 Nisan-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında, TFF Kurs Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak. 10 Mayıs 2019 günü mesai bitimine kadar TFF Kurs Başvuru Sistemi üzerinden kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlamayan kişiler kursa alınmayacak. Kredi kartı ile ödeme yapılacak. Katılımcıların TFF Kurs Başvuru Sistemi'ndeki adımları takip etmesi gerekiyor.
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Psikolojik Danışmanlık Kursları da başlıyor
TFF Futbolda Psikolojik Performans Danışmanlığı Sertifikasyonu 2018 - 2019 Dönemi 3. Basamak Kursu 24-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Limak Eurasia Luxury Hotel Kavacık İstanbul'da yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz