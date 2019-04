Seçimsiz dönemin şifresi: Yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının ardından yatırım ve üretim alanında yürütülecek çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi. YOİKK çalışmalarının Oktay liderliğinde yürütülecek olmasının en üst düzeyde sahiplenme açısından önem taşıdığına dikkati çeken Varank, bu sayede hızlı ve etkin bir karar alma mekanizmasının hayata geçeceğini söyledi. Varank, yeni yapılanmada Yönlendirme Komitesinin başkanlığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının üstlendiğini hatırlattı.

"Kurumlar arası sinerji oluşturacağız"

Bakanlık olarak sahip oldukları güçlü hafıza sayesinde YOİKK ve Yönlendirme Komitesinin sekretarya görevini Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte etkin bir şekilde yürüteceklerini dile getiren Varank, kurumlar arası güçlü bir sinerji oluşturacaklarını ifade etti. Varank, Türkiye'nin seçimsiz bir döneme girdiğini anımsatarak, "Önümüzdeki 4,5 yıl boyunca tek gündemimiz ekonomi olacak. Önceliğimiz, katma değeri esas alan özel sektör odaklı büyüme. Nitekim, Yeni Ekonomi Programı da bu ruhu esas alıyor. Bu anlamda, firmaların mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine, yeni firmaların ekonomiye kazandırılmasına, istihdamın artırılmasına, yurt içi kaynaklardan en üst seviyede faydalanılmasına ve rekabetçi ürünlerin geliştirilmesine öncelik veriyoruz." diye konuştu.

Üretime uçtan uca destek

Bakanlık olarak yatırımcılar için her türlü desteği sağlamayı sürdürdüklerini anlatan Varank, şöyle devam etti: "Yeni dönemde yatırım teşviklerimizde ve sunduğumuz desteklerde sadeleştirmeye gideceğiz. Üretimi uçtan uca yani Ar-Ge aşamasından başlayıp ürünün piyasada satışına kadar geçen tüm süreçte destekleme niyetindeyiz. Bunu yaparken, kaynakların rasyonelce harcanmasını sağlayacağız. Aynı alana birden fazla desteğin verilmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşım, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı hem de yerlileşme alanındaki önceliklerimize doğrudan hizmet edecek." Varank, hükümet olarak özel sektörün daima yanında olduklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de yatırımcılar için öngörülebilirliği daha da artırmak ve ihtiyaç duyulan yapısal düzenlemeleri hayata geçirmek amacıyla var gücümüzle çalışacağız. Seçimsiz dönem yatırımların önünü açacak." ifadesini kullandı.

"Özel sektörün görüşü kilit rol oynayacak"

Varank, nakdi desteğin yanı sıra danışmanlık alanında da destek sağladıklarına işaret ederek, her ilde faaliyet gösteren yatırım destek ofislerinin, yatırımcıların işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması, sektör bazlı analizler yapılması, yatırım yeri tespiti ve devlet destekleri gibi konularda danışmanlık hizmeti verdiğini dile getirdi. Yatırım destek ofislerinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordineli biçimde yatırım ve tanıtım çalışmalarına katkı sağladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti: "Tüm bu çalışmalar, özel sektörümüz ve kamu paydaşlarımızla yapılacak istişarelerle bir adım daha ileriye gidecek. Özel sektör yatırımlarının önündeki engelleri doğru bir şekilde tespit etmek, sorunu net bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Çünkü teşhis ne kadar isabetliyse tedavi de bir o kadar sağlıklı olur. Rakamlara dayalı analiz bize iyi bir baz verse de sektörün içinden objektif gözlere ve yapıcı tartışmalara her zaman ihtiyaç var. Dolayısıyla YOİKK platformunda özel sektörümüzün görüş ve önerileri sürecin başarısında kilit rol oynayacak. Yatırım ortamını iyileştirme adına atılacak her adım, kolektif bir çabanın eseri."