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Yarınki tarihi maça kıran kırana prova!..

Ergene Velimeşe ile yarın evinde, tarihinin en önemli maçlarından birini çıkacak olan 3.Lig .Grup’ta düşmeme mücadelesi veren tarihi kulübümüz  Gebzespor, kritik 90 dakikanın provasını kendi arasında yaptığı çift kale maç ile tamamladı.

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Ergene Velimeşe ile yarın evinde, tarihinin en önemli maçlarından birini çıkacak olan 3.Lig .Grup’ta düşmeme mücadelesi veren tarihi kulübümüz  Gebzespor, kritik 90 dakikanın provasını kendi arasında yaptığı çift kale maç ile tamamladı. Son ikazları yapan teknik direktör Özgür Vurur, yenilgiyi aklından dahi geçirmiyor. Yarınki maçta ilk olarak savunma güvenliğini elinde tutacak olan Vurur, ardından ileri uç adamlarıyla rakibini vurmaya çalışacak.  Vurur, bu yönde neler yapmaları gerektiğini bugünkü taktik provada oyuncularına tek tek anlattı.

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