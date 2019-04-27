Ergene Velimeşe ile yarın evinde, tarihinin en önemli maçlarından birini çıkacak olan 3.Lig .Grup’ta düşmeme mücadelesi veren tarihi kulübümüz Gebzespor, kritik 90 dakikanın provasını kendi arasında yaptığı çift kale maç ile tamamladı. Son ikazları yapan teknik direktör Özgür Vurur, yenilgiyi aklından dahi geçirmiyor. Yarınki maçta ilk olarak savunma güvenliğini elinde tutacak olan Vurur, ardından ileri uç adamlarıyla rakibini vurmaya çalışacak. Vurur, bu yönde neler yapmaları gerektiğini bugünkü taktik provada oyuncularına tek tek anlattı.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 13:52 TSİ
Yarınki tarihi maça kıran kırana prova!..
Ergene Velimeşe ile yarın evinde, tarihinin en önemli maçlarından birini çıkacak olan 3.Lig .Grup’ta düşmeme mücadelesi veren tarihi kulübümüz Gebzespor, kritik 90 dakikanın provasını kendi arasında yaptığı çift kale maç ile tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz