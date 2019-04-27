Yarınki kritik maç Temizel’in

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Gebzespor’un Ergene Velimeşe ile oynayacağı kritik 90 dakikaya Yaşar Can Temizel’i atadı. İzmir bölgesi C klasman hakemi, Körfez ile oynanan ilk maçtan hatırlanıyor. Temizel, 2-2’lik maçta düdük çalmış ve skora etki edecek bir hata yapmamıştı. Temizel’in yardımcılıklarını Harun Öztekin ve Mustafa Burak Dilitatlı yapacak. Maçın 4.hakemi ise Reşat Onur Coşkunses.