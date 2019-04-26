Darıca Martı Kiraz’ı ‘7’ bitirdi

Kocaeli 2. Küme U19 Futbol Ligi’ne önceki akşamki maçlarla devam edildi. Gebze’de oynanan maçta Darıca Kültür ve Martı Spor Kulübü, rakibi Gebze Kirazpınar’ı 7-0 yendi.
Akşamın diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle…
Halıdere Belediyespor: 0-Çamçukurspor: 5
Bahçecikspor: 4-Karamürsel İdman Yurdu: 1
Yesilovaspor:2-Kandıra G.B. Belediyespor:1
U.13 Ligi- Körfez Gençler B.: 2-İlimtepe GB: 2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz