Bugün Tavşanlıspor ile 2. Küme Futbol Ligi Play-Off finalinde karşılaşacak olan Mustafapaşaspor’un antrenörü Selim Özkan, sarı-lacivertli ekibin Gebzespor patentli eski oyunculardan manevi destek bekliyor. Kendisinin de eski bir Mustafapaşaspor futbolcusu olduğunu hatırlatan Özkan, bu doğrultuda aktif futbolculuk dönemlerinde sarı-lacivertli formayı giyen Orhan Ken, Bülent Gürol, Taner Baytar, Rahmi Tiryaki, Ali Dülger, Volkan Çayır gibi isimleri final maçında yanlarında görmek istediklerini söyledi.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 14:00 TSİ
Tavşanlı-Paşa final derbisine açık çağrı
Bugün Tavşanlıspor ile 2. Küme Futbol Ligi Play-Off finalinde karşılaşacak olan Mustafapaşaspor’un antrenörü Selim Özkan, sarı-lacivertli ekibin Gebzespor patentli eski oyunculardan manevi destek bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz