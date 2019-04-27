Tavşanlı-Paşa final derbisine açık çağrı

Bugün Tavşanlıspor ile 2. Küme Futbol Ligi Play-Off finalinde karşılaşacak olan Mustafapaşaspor’un antrenörü Selim Özkan, sarı-lacivertli ekibin Gebzespor patentli eski oyunculardan manevi destek bekliyor. Kendisinin de eski bir Mustafapaşaspor futbolcusu olduğunu hatırlatan Özkan, bu doğrultuda aktif futbolculuk dönemlerinde sarı-lacivertli formayı giyen Orhan Ken, Bülent Gürol, Taner Baytar, Rahmi Tiryaki, Ali Dülger, Volkan Çayır gibi isimleri final maçında yanlarında görmek istediklerini söyledi.