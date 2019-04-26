Kandıralı Ragbici kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu

U18 Kadınlar Ragbi Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Spor kökenli başkan Adnan Turan, şampiyonları bağrına bastı.

ÜLKEMİZDE YENİ YENİ TANINIYOR AMA, KANDIRALI KADINLAR ADETA DERS VERİYOR

Kandıralı genç kadınlarımızdan dikkat çekici bir başarı. Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü, ragbi gibi ülkemizde bile yeni yeni tanınmaya başlanan branşta, Türkiye Şampiyonu oldu. Okul müdürü Recep Özaydın, Beden Eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda takım Antrenörü İhsan Demirtaş ve A Milli Takım Sporcusu Selçuk Cömert ile birlikte Kandıra Belediyesi’ni spor kökenli başkanı Adnan Turan’ı ziyaret eden şampiyonlar, gurur verdi.

KONYALI KADINLARI DEVİRİP ŞAMPİYON OLDULAR

Samsun-Çarşamba’da yapılan müsabakalarda, kulübün erkek takımı çıktığı 4 maçın 4’ünü kazanarak averajla Türkiye üçüncüsü oldu. Kadın takımı ise toplamda 5 maçı kazanarak final oynamaya hak kazandı. Finalde Konya Kartallar Spor Kulübü’nü 15-0 farkla mağlup ederek Türkiye’de ilk defa düzenlenen U18 Kadınlar Ragbi Şampiyonası’nın ilk şampiyonu olma unvanını eline geçiren Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü, ayakta alkışlandı.

ADNAN TURAN: HER ZAMAN YANINIZDAYIM…

Başkan Turan, sporcuları tek tek tebrik ederek “Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübümüzün başarısı bizleri gururlandırdı. Bu başarılarda sizlerin emekleri tartışılmaz. Aldığınız derecelerinizle bunları ispatlamış durumdasınız. Hocamızı, sizleri ve ailelerinizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Spor camiasından gelen bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım” dedi.

SPORCULARA DESTEĞİN DEVAMI SÖZÜ VERİLDİ…

Genç sporcularla sohbet ederek çalışmalarında başarılar dileyen başkan Turan, sporcuların istek ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi. Sporun gençler arasında yaygınlaşması ve hayat felsefesi haline gelmesi için her geçen gün daha fazla çalıştıklarını anlatan Başkan Turan, Kandıra Belediyesi olarak desteklerinin artarak süreceğini ifade etti.