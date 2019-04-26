Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü, kanser hastalığından hayatını kaybeden genç hakem Özge Kanbay anısına U18 Yedili Ragbi Turnuvası’na desteklerinden dolayı Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a teşekkür dileklerini iletti. Kandıra Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen programda Başkan Adnan Turan, “Türkiye genelinden 150 civarında kulübe ve sporcuya ev sahipliği yapmanın, aynı zamanda Kandıramızı spor alanında geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek” dedi.
Bugün 14:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:07 TSİ
Merhum Özge Kanbay için teşekkürler
Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü, kanser hastalığından hayatını kaybeden genç hakem Özge Kanbay anısına U18 Yedili Ragbi Turnuvası’na desteklerinden dolayı Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a teşekkür dileklerini iletti.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz