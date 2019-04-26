Merhum Özge Kanbay için teşekkürler

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Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü, kanser hastalığından hayatını kaybeden genç hakem Özge Kanbay anısına U18 Yedili Ragbi Turnuvası’na desteklerinden dolayı Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a teşekkür dileklerini iletti. Kandıra Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen programda Başkan Adnan Turan, “Türkiye genelinden 150 civarında kulübe ve sporcuya ev sahipliği yapmanın, aynı zamanda Kandıramızı spor alanında geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek” dedi.