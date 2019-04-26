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Final Okulları 23 Nisan’ı kutladı

Kentimizde eğitim veren kurumlar arasında yer alan Kartepe Final Okulları, 23 Nisan’ı okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutladı.

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İlimizde eğitim veren kurumlar arasında yer alan Kartepe Final Okulları, 23 Nisan’ı gerçekleştirdiği coşkulu etkinliklerle kutladı. Okul bahçesinde düzenlenen birbirinden renkli etkinliklere çocukların yanı sıra, idareciler, veliler, öğretmenler ve davetliler katıldı. Programın açılışı nedeniyle konuşan Kartepe Final Okulları sahibi Celalettin Gür, törenlere ve etkinliklere katılan herkese teşekküre etti.

EGE GURURLANDIRDI

23 Nisan etkinlikleri nedeniyle hazırladığını konuşmayı okuyan Final Okulları öğrencisi Ege Nail Erdoğan, “Sayın kurucum, sayın müdürüm, saygı değer öğretmenlerim, kıymetli velilerimiz ve sevgili Arkadaşlarım… Bugün burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 yılında Türk Milletinin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için burada toplanmış bulunmaktayız” diye konuştu.

Bugün 14:10 TSİ - Eğitim

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