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Yıldız Entegre’de Turizm günleri

Yıldız Entegre Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Turizm Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

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15-22 Nisan Turizm Haftası, Kartepe Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kartepe Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen programa, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Ali, Kartepe Halk Eğitim Merkezi Müdür Halil İbrahim Alkan, Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Ezgi Yeşilyurt, okul müdürleri, velililer ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı.

“DÖRT MEVSİME YAYILDI”

Okul Müdürü İbrahim Şen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından başlayan etkinliklerde İl Kültür Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Ezgi Yeşilyurt da Turizm haftasıyla ilgili bir konuşma yaptı. Yeşilyurt konuşmasında, Türkiye’nin çok büyük turistik değerlere sahip olduğunu, eskiden sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olan anlayışın yerini dört mevsimde de yapılan turizme bıraktığını belirtti.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Kartepe Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlan etkinliklerde Kartepe Türk-Fransız Ortaokulu Mehteran Takımı’nın gösterisi ve 41Dans Sanat Kültür Gençlik Spor Kulübü öğrencilerinin Ardahan- Kars –Kafkas yörelerine ait halk oyunları gösterileri beğenilirken, öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği türküler de ilgi ile dinlendi. Misafirler, program sonunda Gazetecilik bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Kartepe Turizmi” adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Bugün 14:10 TSİ - Ekonomi

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