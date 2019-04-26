Bilecik’ten müzeyi gezmeye geldiler

Bilecik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İzmit’te gelerek Cephanelik’teki Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni ziyaret etti. Rehber eşliğinde, müzede 17 tematik adım ve 45 dakikalık turlarını tamamlayan Bilecikli öğrenciler her bir adımda farklı bir mesajla, deprem gerçeğini hatırladılar. Teorik bilgiler ve görseller eşliğinde ilk olarak deprem müzesini gezen öğrenciler geziden oldukça etkilendiklerini söyledi.