Bilecik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İzmit’te gelerek Cephanelik’teki Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni ziyaret etti. Rehber eşliğinde, müzede 17 tematik adım ve 45 dakikalık turlarını tamamlayan Bilecikli öğrenciler her bir adımda farklı bir mesajla, deprem gerçeğini hatırladılar. Teorik bilgiler ve görseller eşliğinde ilk olarak deprem müzesini gezen öğrenciler geziden oldukça etkilendiklerini söyledi.
Bugün 14:19 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 14:20 TSİ
Bilecik’ten müzeyi gezmeye geldiler
Bilecik Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İzmit’te gelerek Cephanelik’teki Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’ni ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz