İzmitli kuaför dünya birincisi oldu

İzmitli kuaför Uğur Poyraz, İzmit’in ismini dünyaya duyurdu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen ‘Uluslararası Saç Yarışması'nda bireysel alanda birincilik elde eden Poyraz, İzmit’e dünya birinciliği ile dönmenin mutluluğunu yaşadı. Takım halinde ise 3.’lük elde eden temsilcilerimiz, Eurocup Turkey başkanlık belgesi ve Eurocup Dünya Başkan Yardımcılığı belgesini alarak yurda döndü.

“EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK”

Etkinlik hakkında konuşan Eurocup Türkiye Başkanı İskenderunlu Gökhan Hamarat ise, “Bizim ekipten Ali İhsan Soydan birincilik mutluluğunu yaşadı. Türkiye’ye başarı ile dönmek gurur verici. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık, bundan sonra da çalışmalarımıza ara vermeden en iyisini için çalışmaya mücadele edeceğiz” dedi. Kiev’de bu yıl 17’ncisi düzenlenen Crystal Angel( Uluslararası Saç Yarışmasından Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan en iyi 30 bay ve bayan kuaförü başarılı bir yarışma geçirdi.

Uğur Poyraz ödülü ile... (Solda)