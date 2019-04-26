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Başiskele’de “Aile İçi İletişim” Semineri

Başiskele Belediyesi semt konaklarında vatandaşlara yönelik farklı alan ve konularda verdiği seminerleri devam ediyor

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Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Psikolog Kader Kaya, periyodik olarak belediyeye bağlı semt konaklarında ve mahallelerdeki Kur’an kurslarında verdiği seminerlerle halkı bilinçlendiriyor. Psikolog Kader Kaya, kişisel gelişim eğitimleri kapsamında semt konaklarında eğitim gören kadınlara “Aile İçi İletişim” konusunda seminer verdi.

“TEKNOLOJİ BAĞIMLIĞI”

Teknoloji bağımlılığına da dikkat çeken Psikolog Kader Kaya, teknolojiyi kullanma süresinin artmasının aile içi iletişim süresini kısalttığını vurguladı. Teknoloji bağımlılığına karşı önemli tavsiyelerde bulunan Kaya, “Çağımızda internet, telefon gibi bağımlılıklar, aile içinde iletişimi koparıyor. Teknoloji tabi ki önemli ama kullanım süresinin artması aile içi iletişimi azaltıyor. Ev içerisinde farklı etkinlikler yaparak, kitap, dergi okuma gibi aktiviteler yaparak aile içi iletişimi artırmalı, teknoloji bağımlılığından kurtulmalıyız.” şeklinde konuştu.

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