Termometreler o gün 28 dereceyi görecek

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklık derecelerinde artış yaşanacak. Öyle ki 30 Nisan 2019 Salı günü termometrelerin 28 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. İşte Kocaeli için 5 günlük hava tahmini…

Yarın: Sisli - 24 derece

Pazar: Çok bulutlu - 26

Pazartesi: Çok bulutlu - 27

Salı: Parçalı bulutlu - 28

Çarşamba: Parçalı bulutlu - 26