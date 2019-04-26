Termometreler o gün 28 dereceyi görecek

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre, önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklık derecelerinde artış yaşanacak. Öyle ki 30 Nisan 2019 Salı günü termometrelerin 28 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. İşte Kocaeli için 5 günlük hava tahmini…
Yarın: Sisli - 24 derece
Pazar: Çok bulutlu - 26
Pazartesi: Çok bulutlu - 27
Salı: Parçalı bulutlu - 28
Çarşamba: Parçalı bulutlu - 26
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz