Lise öğrencileri yaptıkları ürünleri pazarda sattı

Yaptıkları ürünleri satmak için ilçe pazarında tezgah açan Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ürünleri müşterilerin beğenisine sundu. Okul müdürü Ferit Alur, yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin okulda yaptıkları ürünleri sattıklarını belirterek, pazar ortamında satış yapan öğrencilerin iletişim ve pazarlama becerilerinin geliştiğini ifade etti. Alur, "Öğrenciler burada sattıkları malzemelerinin ücretleriyle atölyelerindeki malzeme alımında katkı sağladılar." dedi. Pazarcılığın zor bir meslek olduğunu söyleyen öğrenciler, uygulamanın kendileri için iyi bir tecrübe olduğunu ifade etti. Pazar esnafı da yaşadıkları tecrübeyi öğrencilerle paylaştıklarını, bunun kendileri için verimli olduğunu aktardı. Okul müdür yardımcısı Mehmet Karadeniz, öğretmenler Ali Yeşiltepe ve Cuma Uslu da tezgahta öğrencilerin yanında bulundu.