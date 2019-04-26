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GÖLAŞ’ın başına Eker getirildi

Gölcük Belediyesi’nin yan kuruluşu GÖLAŞ’ın yönetim kurulu başkanlığına, meclis üyesi Murat Eker’i getirildi. Belediye başkanı Ali Yıldırım Sezer’in atamasını yaptığı Eker, hedeflerini anlattı.

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, başkan yardımcılarının ardından kurum bünyesindeki GÖLAŞ ile ilk tasarrufunu kullandı. Sezer, belediyenin yan şirketi olan GÖLAŞ’a yönetim kurulu başkanı olarak AKP’li meclis üyesi Murat Eker’i getirdi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Murat Eker, ilk hedeflerinin GÖLAŞ bünyesinde bulunan tesislerdeki hizmet kalitesini en üst seviyeye ulaştırmak olduğunu söyledi.

PROJELERİNİ PAYLAŞTI

Değirmendere Yalı Evleri’ni ve buradaki otel ile daha fazla kişinin buluşmasını sağlamak istediklerini dile getiren Eker, “Sadece Gölcük halkı için değil farklı illerden de misafirlerin bu tesislerden faydalanması için çaba göstereceğiz. Ayrıca Eriklitepe Tabiat Parkı’mız da yine ülke genelinde tanınan bir yer olacak. Lokasyon ve fiziksel olarak avantajlı noktada. Ulaşım da kolay. Bu avantajı kaliteli hizmet anlayışıyla birleştireceğiz” diye konuştu.

“ILICAYI TANITACAĞIZ”

Gölcük’ün turizme açılan kapılarından biri olan Yazlık Ilıca Tesisleri’nin de içerdiği mineraller ve faydaları açısından Gölcük için bir şans olduğunu dile getiren Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada ayrıca doktor balıkların bulunması nedeniyle özellikle sedef hastalığı ve birçok cilt hastalığına şifa kaynağı olan tesisimizle ilgili ulusal tanıtımı ön planda tutacağız.” Eker, bir diğer önemli çalışmanın da Değirmendere Kültür Merkezi’nin otel konseptli, yemekli ve düğünlerin yapılabileceği bir tesis olarak haline getireceklerini dile getirdi ve görevi süresince sürekli tesislerde olacağını ifade etti.

Murat Eker kimdir?

1971 Gölcük Değirmendere doğumlu olan Murat Eker, ilk, orta ve lise eğitimini Gölcük’te tamamladı. Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm ve Otelcilik Bölümü ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Murat Eker mesleğe 1991 yılında İstanbul Hilton’da başladı. çeşitli departmanlarda görev aldıktan sonra 17 Ağustos Gölcük Depremi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Altınnal A.Ş., Sekapark A.Ş., Antikkapı A.Ş. şirketleri bünyesinde otel müdürlüğü dahil tüm birimlerde yöneticilik görevinde bulundu.

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