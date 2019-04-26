Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:06 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:07 TSİ

YRP İzmit’ten, Aras’a ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleşen kongre ile il başkanlığına seçilen Mehmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleşen kongre ile il başkanlığına seçilen Mehmet Aras’ı makamında ziyaret etti. İlçe başkanı Kahya’ya ziyareti sırasında başkan yardımcıları Naim Güzel, Nurettin Kulaksız, Engin Yeğen, Yunus Hakkı Eşit ve Ceyhun Taşer eşlik etti.

ARAS’TAN TEŞEKKÜR

Buluşma sırasında konuşan ilçe başkanı Musa Kahya, parti çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra Aras’ı göreve tekrar seçilmesi dolayısıyla kutladı. İlçe teşkilatı yöneticileri ile yakından ilgilenen YRP İl Başkanı Mehmet Aras ise, “İlçe teşkilatımızın çalışmaları çok iyi. Yeni dönemde birlikte sahada olacağız” dedi.

Bugün 15:06 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
CHP Oğuzeli ilçe başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü! mask
CHP Oğuzeli ilçe başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü!
İzmit Belediyesi'nde personel alımı durduruldu mask
İzmit Belediyesi'nde personel alımı durduruldu
CHP’lilerin açıklamasına vatandaş müdahalesi mask
CHP’lilerin açıklamasına vatandaş müdahalesi
Büyükşehir Mehterbaşı Akbulut özür diledi! mask
Büyükşehir Mehterbaşı Akbulut özür diledi!
Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün böyle karşılandı mask
Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün böyle karşılandı
Ercüment Şahin hastaneye kaldırıldı mask
Ercüment Şahin hastaneye kaldırıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı... mask
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor mask
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor

GALERİ

İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok! mask
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada! mask
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi mask
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL