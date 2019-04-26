YRP İzmit’ten, Aras’a ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleşen kongre ile il başkanlığına seçilen Mehmet Aras’ı makamında ziyaret etti. İlçe başkanı Kahya’ya ziyareti sırasında başkan yardımcıları Naim Güzel, Nurettin Kulaksız, Engin Yeğen, Yunus Hakkı Eşit ve Ceyhun Taşer eşlik etti.

ARAS’TAN TEŞEKKÜR

Buluşma sırasında konuşan ilçe başkanı Musa Kahya, parti çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra Aras’ı göreve tekrar seçilmesi dolayısıyla kutladı. İlçe teşkilatı yöneticileri ile yakından ilgilenen YRP İl Başkanı Mehmet Aras ise, “İlçe teşkilatımızın çalışmaları çok iyi. Yeni dönemde birlikte sahada olacağız” dedi.