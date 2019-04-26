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Aygün: Derince’ye hizmet borcumuz var

Kurumun fen ve temizlik işleri müdürlüklerini ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Halkımız için tüm gayretimizle hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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31 Mart seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen AKP’li Zeki Aygün, önceki gün kurum bünyesindeki fen işleri ve temizlik işleri müdürlüklerini ziyaret etti. Aygün’e programı sırasında başkan yardımcıları Ayşe Mamat, İbrahim Şirin ve daire müdürleri de eşlik etti. Gezisi sırasında çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulan Başkan Aygün, birimleri dolaşarak personeli selamladı.

“BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ”

Derince Belediyesi’nin tüm çalışanlarıyla büyük bir aile olduğunu belirten belediye başkanı Zeki Aygün, “Derince’de doğduk, büyüdük. İlçemize vefa ve hizmet borcu var. Çok çalışarak bu borcumuzu ödeyeceğiz. Derince’mizin geleceğine katkı sunacak çalışmalara imza atacak tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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