Belediye başkanları MBB toplantısında  

İstanbul’da gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yeni başkanı seçildiği Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) 1. olağan kongresine ilimizden çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi de katıldı. Bu kapsamda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Başiskele Belediye Meclis Üyesi Emre Kahraman da genel kurulda hazır bulundu.

BÜYÜKAKIN’I KUTLADI

Kongrede birlik başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ı tebrik eden Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, “Toplantı sonucunun ve alınan kararların şehirlerimizin geleceği için hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanımız Tahir Büyükakın hocamız ile birlikte ilçemizi her alanda kalkındıracağımıza inanıyorum” dedi.