Başkan vekili Çakmak’a Çiftçi’den ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevini üstlenen Yaşar Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Başkan Vekili Çakmak’a ziyarette bulundu. Çakmak ile makamında buluşan Çiftçi, iyi niyet temennilerinde bulundu ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Kocaeli ve Çayırova ilçesiyle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulurken iş birliği vurgusu yapıldı.

