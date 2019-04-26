Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevini üstlenen Yaşar Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Başkan Vekili Çakmak’a ziyarette bulundu. Çakmak ile makamında buluşan Çiftçi, iyi niyet temennilerinde bulundu ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Kocaeli ve Çayırova ilçesiyle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulurken iş birliği vurgusu yapıldı.
Bugün 15:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:10 TSİ
Başkan vekili Çakmak’a Çiftçi’den ziyaret
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevini üstlenen Yaşar Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
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Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevini üstlenen Yaşar Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Başkan Vekili Çakmak’a ziyarette bulundu. Çakmak ile makamında buluşan Çiftçi, iyi niyet temennilerinde bulundu ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Kocaeli ve Çayırova ilçesiyle ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulurken iş birliği vurgusu yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz