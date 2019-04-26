Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:09 TSİ- Gündem G: Bugün 15:10 TSİ

Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayında ibadetlerini rahat ve temiz bir şekilde yapabilmeleri için ilçede bulunan cami ve mescitlerde detaylı temizlik başlattı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İbadethanelerin rutin temizliklerinin yanı sıra her yıl yaklaşan Ramazan ayı öncesinde özel ekip kuran temizlik işleri müdürlüğü, ilçede bulunan tüm cami ve mescitleri temizliyor.

TEMİZLİK SÜRECEK

Temizlik çalışmalarında camilerdeki halılar halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencereler, kapılar, camlar, duvarlar ve avizeler de büyük bir titizlikle siliniyor. Camilerin halıları yerinden kaldırılmadan vakumlu sanayi tipi makinelerle yıkanıyor. Halıların temizliğinde özel kokular da kullanılıyor. Ekipler, camilerin sık kullanımından dolayı halılarda oluşan tozların giderilmesi için de temizlik çalışmalarını periyodik olarak Ramazan’a kadar sürdürecek.

Bugün 15:09 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kocaeli'de hafif şiddetli deprem!.. mask
Kocaeli'de hafif şiddetli deprem!..
11. Kitap Fuarı'na ücretsiz ring seferleri mask
11. Kitap Fuarı'na ücretsiz ring seferleri
Freni boşalan servis minibüsü dükkana çarptı mask
Freni boşalan servis minibüsü dükkana çarptı
Üniversite öğrencilerinden Başkan Hürriyet’e davet mask
Üniversite öğrencilerinden Başkan Hürriyet’e davet
Jandarmalar çocuklarla fidan dikti mask
Jandarmalar çocuklarla fidan dikti
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor mask
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı... mask
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor mask
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor

GALERİ

İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok! mask
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada! mask
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi mask
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL