Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor

İbadethanelerin rutin temizliklerinin yanı sıra her yıl yaklaşan Ramazan ayı öncesinde özel ekip kuran temizlik işleri müdürlüğü, ilçede bulunan tüm cami ve mescitleri temizliyor.

TEMİZLİK SÜRECEK

Temizlik çalışmalarında camilerdeki halılar halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencereler, kapılar, camlar, duvarlar ve avizeler de büyük bir titizlikle siliniyor. Camilerin halıları yerinden kaldırılmadan vakumlu sanayi tipi makinelerle yıkanıyor. Halıların temizliğinde özel kokular da kullanılıyor. Ekipler, camilerin sık kullanımından dolayı halılarda oluşan tozların giderilmesi için de temizlik çalışmalarını periyodik olarak Ramazan’a kadar sürdürecek.