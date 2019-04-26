AGD’den iş birliği çağrısı!

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, yaptığı yazılı bir açıklama ile internet ve sosyal medya alışkanlığının insan hayatı üzerinde olumsuz izler bıraktığını dile getirdi. Sosyal medyada yapılanların ifşa edilmesinin merak uyandırdığını ve yaygınlaşmasını sağladığını dile getiren Halıcı, “Buna çözüm olarak resmi kurumlar, STK'lar ve halkımız siyaseti bir kenara bırakarak birlikte çözüm odaklı çalışmalılar” dedi.

“İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ”

İnternet üzerinden oynanan oyunlar nedeniyle her gün intihar eden çocuk haberlerinin yapıldığını dile getiren Halıcı, “Çok basit gerekçelerle yıkılan aileler var. TV dizileriyle ahlaksızlıklar servis ediliyor. Lüks, israf, taciz, cinnet hali artıyor. Çocuklarımız geleceklerinden ümitli değil. Ahlaksızlığa karşı caydırıcı cezalar önemlidir, ancak suçun oluşmamasını sağlayacak tedbirler daha da önemlidir. AGD olarak sorunun çözümü için resmi veya sivil toplum ile iş birliğine hazırız” diye konuştu.