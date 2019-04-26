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Boya devi satıldı! Gebze'de fabrikası bulunuyor...

Japon Nippon, Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştirak hisselerini satın alıyor. Taraflar arasında devir sözleşmesi imzalandı.

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Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı. İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co'dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada işlemin bedeli ise belirtilmedi.

ŞİRKETTEN DEVİR AÇIKLAMASI YAPILDI

Reuters'ta Betek Boya hissedarlarının şirketin yüzde 100'üne kadar satış opsiyonu için Ünlü&Co'yu yetkilendirdiği haberi Kasım ayında yer almıştı. Betek A.Ş.'den yapılan açıklamada ise, "Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır." denildi.

ÇOĞUNLUK HİSSESİ AKPINAR AİLESİ'NDE

Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık yüzde 25 pay ile Alman DAW şirketi yer alırken, çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya'nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre Betek Boya'nın bu sene sonunda 1,6 milyar lira ciroya ulaşması bekleniyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya'nın Türkiye'de Kayseri ve Gebze'de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır'da da boya üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.'den yapılan açıklama şu şekilde:

Betek A.Ş., Türkiye ve bölgemizde boya branşlarında ve mantolama alanında stratejik yatırımlarıyla büyüme hedefinde ilerlemiş ve gelecek planlarına yönelik, pazar fırsatlarının geliştirilmesi üzerine işbirliklerini değerlendirme sürecini büyük ve önemli bir adım ile tamamlamıştır.

Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya’nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır.

Bu büyük adımın, ülkemiz ve coğrafyamızda Betek A.Ş.’nin gelişme planlarını destekleyerek, gelişme hızını ve büyüklüğünü bir üst seviyeye taşıyacağına inancımız tamdır.

Nippon Paint Holding’in, firmamıza olan ilgisi ve özeni; Betek A.Ş.’nin sahip olduğu istisnai pozisyonuna, ülkemizin coğrafi, stratejik konumuna ve potansiyeline duyduğu güven bizi onurlandırmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Haberler.com

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