KOÜ'de açık havada sinema keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na en büyük desteklerden biri de Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) öğrencilerinden geldi. 11. Kocaeli Kitap Fuarı’na hazırlık etkinlikleri kapsamında Kocaeli Üniversitesi’nde ‘’Açık Havada Sinema’’ etkinliği düzenlendi.

“BABAM VE OĞLUM” FİLMİNİ İZLEDİLER

Bu yıl Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinde öğrenciler, Türk sinemasının en beğenilen filmlerinden biri olan “Babam ve Oğlum” filmini izledi. Filmi izlemek için KOÜ’nün amfi tiyatrosuna gelen öğrencilere, ücretsiz gazoz ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

KİTAP FUARINA DAVET

Binlerce üniversiteli gencin katıldığı etkinlikte, Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi de 11. Kocaeli Kitap Fuarı etkinlik ajandası dağıtarak üniversiteli gençleri fuara davet edildi.