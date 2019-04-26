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Hürriyet’e ziyaretçi akını

Mazbatasını 15 gün gecikmeli olarak alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretlerinin hız kesmeden devam ediyor.

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Belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk günden itibaren çok sayıda vatandaşın ziyaret ederek tebrik ettiği Başkan Hürriyet’i İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ile İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İlçe Jandarma Komutanı İnanç Marım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Nüfus Müdürü İsmihan Çiçek, Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Sarvanoğlu, Tapu Müdürü Zafer Baykam, Mal Müdürü Ahmet Yeşiloğlu, Tarım Müdürü Fethi Polat, İlçe Sağlık Müdürü Nazif Aksoy, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ile Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Arslan ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ORTAK HEDEFİMİZ VATANDAŞA HİZMET

Ziyarette konuşan İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu “kamu yöneticileri arkadaşlarımızla birlikte Belediye Başkanlığına seçilen Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretine geldik. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Fatma Hanımın aldığı emaneti güler yüzle, en güzel şekilde yerine getireceğine inancımız sonsuzdur. Bizler atanmış kişiler, belediye başkanımız da seçilmiş kişiler olarak tek hedefimiz vatandaşa hizmettir ” dedi.

İZMİT’E DEĞER KATACAK ÇALIŞMALAR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de ziyaret için konuklarına teşekkür ederek “Benim için yeni bir süreç. Önümüzdeki dönemde bütün kurumlarımızla, İzmit’e değer katan çalışmalar nasip olsun. Biz bu konuda kararlıyız. Birlikte iş üretmeye ve halkımızla iş üretmeye varız. Bu konuda da müdürlerimizin de desteklerini esirgemeyeceğini biliyoruz. Bize düşen bir şey olduğunda da bütün kurumlarımıza, vatandaşlarımıza ortak adil hizmet etmek adına İzmit Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Her zaman desteğe hazırız” şeklinde konuştu.

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