KOTO’da ‘depreme hazırlık’ semineri

Ülkemizde yeni inşa edilecek binalar ile mevcut binaların deprem güvenliği açısından değerlendirilmesinde kullanılacak olan yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY), 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Büyük önem verilen yönetmeliği gündemine alan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), sektör temsilcilerinin bilgilendirilmesi amacıyla çok sayıda seminer ve çalıştay düzenledi.
KAPSAMLI BİLGİLENDİRME
Bayındırlık ve Madencilik Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 1. Meslek Komitesi organizasyonunda düzenlenen bilgilendirme programlarına, KOTEV nisan ayı eğitim takvimi kapsamında bir yenisi daha eklendi. Ücretsiz KOTEV eğitimleri kapsamında, Yeni Deprem Yönetmeliğine Göre “Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi” semineri büyük ilgi gördü.
BİLGİLENDİRMELER SÜRECEK
KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar’ın, komite üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı seminerde, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan Akpınar, katılımcıları yeni deprem yönetmeliğine göre “mevcut yapıların incelenmesi ve değerlendirilmesi” konusunda bilgilendirdi. KOTO 1. Meslek Komitesi, yeni yönetmelikle ilgili farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz