Odalar, Söğüt’e konuk oldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün üç ayrı oda yönetimini ayrı ayrı makamında ağırladı. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk ile Körfez Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Karadeniz, yönetimleri ile birlikte Söğüt’e konuk oldular.

“KATKI VERMEYE HAZIRIZ”

Oda temsilcileri, bir araya geldikleri Başkan Söğüt’e her konuda iş birliğine hazır olduklarını, yerel yönetim ve odaların ortak çalışmalarına önem verdiklerini dile getirdi. Konukları ile yakından ilgilenen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Esnafımızla seçim sürecinde de bir araya geldik. Beyannamemizi hazırlarken taleplerinizi dikkate aldık. Körfez esnafı ahilik kültürünü günümüze taşımış ve hep güzel olanı benimsemiştir. Birlikte çalışmaya ağırlık vereceğiz” dedi.