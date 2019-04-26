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SMTAL yine cana kan oldu

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kan bağışı ve kök hücre bağışı etkinliğini başarıyla gerçekleştirdi.

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Kocaeli'nin önemli eğitim kurumlarından Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü, "Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında, 3. Geleneksel Kan ve Kök Hücre Bağışı etkinliğini başarıyla gerçekleştirdi. Kızılay ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğe ilgi oldukça yüksek oldu.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Etkinlik öncesinde Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen toplantı ve seminerlerle veliler ve öğrenciler bilgilendirildi. Yenişehir, Bekirpaşa, Yahyakaptan ve Alikahya bölgelerindeki okullara, çeşitli işyerlerine ve duraklara etkinlik afişleri asılarak halkın bilgilenmesi sağlandı.

ŞİFA OLDULAR

Cana Kan Verelim sloganıyla yola çıkan Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü öğretmen ve öğrencileri, plânlı ve özverili çalışmalarıyla yüzlerce cana umut ve şifa oldu. Kocaelinde kan temininde yaşanan sıkıntıya bir damla olsun derman olmaktan, cana kan vermekten, tüm okul çalışanları, öğrenciler ve bağışçılar mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bugün 15:48 TSİ - Sağlık

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