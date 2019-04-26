Otopratik eğitimleri başladı

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın binek ve hafif ticari araç sahiplerine servis hizmeti veren mağaza zinciri Otopratik, teknik personelinin sürekli gelişimi için Brisa Akademi’nin sunduğu Teknik Servis Eğitimi’nden yararlanıyor. Eğitim programında iş güvenliği, müşteri yaklaşımları ve teknik konulara yer veriliyor. Üç aylık periyotlarda verilen eğitimlerin ilk buluşmasına Türkiye genelinde Otopratik noktaları çalışanları katıldı.

EĞİTİMLER BAŞLADI

Brisa, araçların tüm servis ihtiyaçlarını tek bir noktada karşılamak hedefiyle oluşturduğu Otopratik oto servis noktalarında sunulan üstün müşteri deneyiminin sürekliliğine odaklanıyor. Bu doğrultuda Brisa Akademi, Otopratik çalışanları için araç bakımı ve servis deneyiminin bütün aşamalarını kapsayacak eğitimler düzenliyor.

AKÜLER SUNULUYOR

Ayrıca mobil uygulama üzerinden sunulan ödüllü yarışma ile eğitimde sunulan bilgilerin taze kalması sağlanıyor. Böylece Otopratik, müşterileri için mükemmel bir hizmet deneyimi sağlarken teknik ekibinin mesleki gelişimine de katkıda bulunuyor. Otopratik, Brisa’nın öncü lastik markaları Bridgestone, Lassa ve Dayton’ın yanı sıra Otopratik marka aküleri de müşterilerine sunuyor.