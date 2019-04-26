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Yıldırım: Sağlıkta emek hırsızlığı yaşanıyor

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, döner sermaye sisteminin iflas ettiğini söyledi. Konu hakkındaki açıklamasında sistemin adeta yamalı bohçaya döndüğüne vurgu yapan Yıldırım, “Döner sermaye sistemi tüm çalışanları adil bir şekilde kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Şu anki hali ile sistem tüm sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından biri haline geldi” dedi.

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Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, döner sermaye sisteminin iflas ettiğini söyledi. Konu hakkındaki açıklamasında sistemin adeta yamalı bohçaya döndüğüne vurgu yapan Yıldırım, “Döner sermaye sistemi tüm çalışanları adil bir şekilde kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli. Şu anki hali ile sistem tüm sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından biri haline geldi” dedi.

“SADECE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA VAR”

Değişiklik yapılmadığı takdirde hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının ödeme alamayacak duruma geleceğini de ileri süren Yıldırım, “Taleplerimize ve sorunları paylaşmamıza rağmen Sağlık Bakanlığı bu konuda somut bir adım atmadı. Eğitimi, unvanı, hizmet yılı ve hizmeti aynı olan çalışanların farklı ücret almaları haksızlıktır. Yapılan emek hırsızlığından başka bir şey değildir ve bu sadece Sağlık Bakanlığı’na has bir durumdur” diyerek çok sert bir tepki gösterdi.

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