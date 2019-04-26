Ticari gayrimenkul alanında 20 yılı aşkın süredir yurt içi ve yurt dışı projeleriyle faaliyetlerini sürdüren Fiba Commercial Properties’in (Fiba CP) bünyesinde kurulan Gebze Center AVM’nin tüm yönetim fonksiyonlarını Fiba CPM devraldı. Yeni dönemde kiracı, müşteri ve yatırımcı taleplerini en verimli koşullarda bir araya getirmek için çalışacak olan Fiba CPM yönetimindeki Gebze Center AVM yöneticilerinin ve Fiba CPM ekibinin katılımıyla düzenlenecek olan tanışma toplantısı ise 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleşecek.
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Gebze Center AVM’de yönetim Fibe CPM’nin
Ticari gayrimenkul alanında 20 yılı aşkın süredir yurt içi ve yurt dışı projeleriyle faaliyetlerini sürdüren Fiba Commercial Properties’in (Fiba CP) bünyesinde kurulan Gebze Center AVM’nin tüm yönetim fonksiyonlarını Fiba CPM devraldı.
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