Elektronik sertifika sayısı 4 milyona yaklaştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2018 yılının son çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. E-imza sertifika sayısı 3 milyon 262 bin 833’e yükseldi. Mobil imza sertifika sayısı ise 554 bin 486'ya ulaştı. Toplamda 3 milyon 817 bin 319 sertifika oluşturuldu. 2018 yılının üçüncü çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 5.5 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 3.5 yükseliş gerçekleşti.