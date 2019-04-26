Yüzbaşılar Kavşağı asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki ana arterleri akıcı hale getirmek amacıyla başlatılan projelerden biri olan Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar bölgesindeki köprülü kavşak uygulamasında inşaat çalışmalarında sona gelindi. Çalışma ile bölgede bulunan trafik ışıkları kaldırılarak trafiğin kesintisiz ilerlemesi sağlanacak.

ASFALT SERİMİ BAŞLADI

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Yüzbaşılar Kavşağı’nda, köprü tabliyelerinin üzerine asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Yüzbaşılar Kavşağı’nın en kısa zamanda açılması için hummalı şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri, vatandaşların huzuru ve rahatı için gecesini gündüzüne katıyor. Projede, köprünün 192 kirişinin montajı tamamlandı.

GÖLCÜK YÖNÜ BİTTİ

Kavşak altından geçen dere için yapılan menfezin çalışmaları da bitirildi. Toprakarme işlerinin tamamlandığı projede, ayaklar arasına yerleştirilen kirişler üzerine asfalt serimi yapılıyor. Asfaltlama çalışmaları kapsamında köprünün Gölcük yönü tarafına asfalt serimi tamamlanırken Yalova yönü tarafında asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor.

DRENAJ ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Proje kapsamında yan yollarda elektrik alt yapı çalışmaları da tamamlanırken kaldırım, asfalt serimi ve diğer yapım işlerine devam ediliyor. Anayol drenajlarının bitirildiği projede, Deniz Hava Üs Komutanlığı’nın yanına yapılan istinat duvarı da tamamlandı. Ayrıca Yüzbaşılar Kavşağı’na inen bağlantı yolunda kazı çalışmaları bitirilirken yağmursuyu drenaj çalışmaları devam ediyor.

IŞIKLAR KALKACAK

D-130’daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge, rahat bir nefes alacak. Gölcük-2, Değirmendere Köprülü Kavşakları’ndan sonra Yüzbaşılar Kavşağı bölgedeki trafiği transit hale getirecek. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı, köprülü kavşakla rahatlayacak.

YALOVA VE İZMİT YÖNLÜ DÖNÜŞLER KÖPRÜ ALTINDAN

D-130 Karayolu üzerinde mevcut Değirmendere ve Gölcük-2 kavşakları ile transit geçiş yapan anayol trafiği, projenin tamamlanmasıyla Yüzbaşılar mevkiinde akış sağlanacak. Proje ile Yüzbaşılar’daki trafik ışıkları ortadan kalkacak. Yalova ve İzmit yönlü dönüşler köprü altındaki dönel kavşaktan yapılacak.