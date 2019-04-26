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ADD Körfez’den köy enstitüsü sergisi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Körfez Şubesi, Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun yıldönümü dolayısıyla dernek binasında fotoğraf sergisi açtı.

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Program kapsamında bir de söyleşi tertiplendi. Söyleşinin moderatörlüğünü eğitimci Şinasi Selçuk’un üstlendiği söyleşiye konuşmacı olarak köy enstitülerinden mezun olan eğitimci Muharrem Açıl, emekli eğitimciler Mehmet Kılıçoğlu ile Cemil Topçu katıldı.

BELGE VERİLDİ

Programı takip edenler arasında ADD Körfez Şube Başkanı Nesibe Çetin ile Eğitim-İş Körfez Temsilcisi Dilek Fazlıoğlu da yer aldı. Etkinlik öncesinde konuşan şube başkanı Çetin, “Köy enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti’nin ve gençlerin gelişimine büyük katkıları oldu. Enstitüler bugün açık olsaydı ülkemiz bugün sanat alanında çok daha ileride olabilirdi” dedi. Program sonunda konuşmacılara dernek yönetimi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Bugün 16:02 TSİ - Eğitim

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