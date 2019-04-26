Başkan Sezer, çocuklarla mendil kapmaca oynadı

Gölcük’te ‘Öğrenci Olmak Projesi’ kapsamında, Gölcük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Eğlenceli Çocuk Oyunları Şenliği 17 Ağustos Spor Salonu’nda gerçekleşti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, çocuklarla birlikte ‘Yağ satarım, bal satarım’ oyunu oynadı. Öğrenciler, mendillerini bırakarak protokol üyelerini koşturdu ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Ali Yıldırım Sezer yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın geleneksel oyunları öğrenmeleri ve oynamaları hakkında böyle bir proje yapılmasına karar verdik. Bu tür çocuk oyunlarımız, bizim somut olmayan kültürel mirasımızdır.” dedi. Daha sonra gün içerisinde yarışmalara katılan öğrencilere madalyaları verildi.