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CHP Darıca İlçe Başkanlığı, Darıca İstasyon Caddesi Kültür Merkezi önünde stant açarak çocuk istismarına karşı imza kampanyası başlattı. ’Çocuk istismarına sessiz kalma, çocuk susar, sen susma’ yazılı standa gelenler kampanyaya katılarak imza attı. CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı imza kampanyasının 3 gün boyunca kentin farklı noktalarında devam edeceği belirtildi.