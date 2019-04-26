CHP Darıca İlçe Başkanlığı, Darıca İstasyon Caddesi Kültür Merkezi önünde stant açarak çocuk istismarına karşı imza kampanyası başlattı. ’Çocuk istismarına sessiz kalma, çocuk susar, sen susma’ yazılı standa gelenler kampanyaya katılarak imza attı. CHP Darıca İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, ilçe yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı imza kampanyasının 3 gün boyunca kentin farklı noktalarında devam edeceği belirtildi.
Bugün 16:38 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:39 TSİ
Çocuk istismarına karşı imza kampanyası
Darıca'da, CHP İlçe Başkanlığı çocuk istismarına karşı imza kampanyası başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz