Emin Bitlis: Şartlar ne olursa olsun yatırıma devam edeceğiz

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON) nin 2.si Kocaeli Üniversitesi Uygulama Otelinde 12 farklı ülke, 45 yurtdışı katılımcı, 800’e yakın gönderilen ve hakem değerlendirmeleri sonucunda 650 si kabul edilerek sunum programında yer bulan akademik çalışmalar ve ülkemizin önde gelen sanayicileri, Ar-Ge Merkezi yöneticilerinin katıldığı 2 özel oturum ile bugün başladı. Kongrenin onur konuğu ise Polisan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis oldu.
Doç. Dr. Öznur Gökkaya
YATIRIMA DEVAM
Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin Kocaeli Üniversitesinden Doç. Dr. Öznur Gökkaya yönetiyor. Açılış konuşmasını yapan Gökkaya, “Reel sektöre, akademik dünyaya katlı sunacak önemli bir kongre için tüm altyapıyı kurguladık. Ülkemizin ilerlemesi bu gibi bilimsel faaliyetlerin artmasıyla olacaktır” dedi. Onur Konuğu Emin Bitlis’te “Ülkemizin şartları ne olursa olsun yatırım yapacağız biz ülkemizin insan kaynaklarına güveniyoruz” dedi. Ve konuşmasının devamında sanayi üniversite işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
KONGRE PROGRAMI
26 Nisan 2019 Cuma
9:00 - 10:00 Kayıt
10:00 - 19:15 Bildiri Oturumları
10:15 - 11:00 Açılış Konuşmaları
11:15 - 12:30 Panel 1 - İstihdam
Prof. Assoc. Dr. Azeta Tartaraj
Prof. Assoc. Dr. Flora Merko
Lecturer Phd. Sonila Zerelli
Prof. Dr. Hasan Tutar, Anadolu Üniversitesi
Dr. Mustafa Çöpoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Prof. Dr. Gazi Uçkun, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Emin Bitlis, Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Arslan, Elvan Group Yönetim Kurulu Başkanı
12:30 - 13:45 Öğle Yemeği
14:00 - 15:15 Panel 2 - Enerji Politikaları
Prof. Assoc. Dr. Brunela Trebicka
Prof. Assoc. Dr. Lyudmyla Symochko
Prof. Assoc. Dr. Natalya Gudkova
Lecturer Phd. Violeta Neza
Dr. Yüksel Malkoç, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Ayşegül Emine Çetin, İLBANK A.Ş.
Dr. Cem ŞAHİN, TUBITAK MAM Enerji Enstitüsü
14:00 Poster Sunumları
20:00 Gala Yemeği
27 Nisan 2019 Cumartesi
10:00 - 11:00 Panel 3 - Engellilerde Hippoterapi Atölyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdener Balıkçı
Öğr. Gör. Öğuzhan Bahadır Demir
Doç. Dr. Selda Uca
10:00 - 18:15 Bildiri Oturumları
12:30 - 13:45 Öğle Yemeği
14:00 Poster Sunumları
28 Nisan 2019 Pazar
10:00 - 12:00 Bildiri Oturumları
12:00 - 15:30 Piknik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz