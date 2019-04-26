Emin Bitlis: Şartlar ne olursa olsun yatırıma devam edeceğiz

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON) nin 2.si Kocaeli Üniversitesi Uygulama Otelinde 12 farklı ülke, 45 yurtdışı katılımcı, 800’e yakın gönderilen ve hakem değerlendirmeleri sonucunda 650 si kabul edilerek sunum programında yer bulan akademik çalışmalar ve ülkemizin önde gelen sanayicileri, Ar-Ge Merkezi yöneticilerinin katıldığı 2 özel oturum ile bugün başladı. Kongrenin onur konuğu ise Polisan Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis oldu.

Doç. Dr. Öznur Gökkaya

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Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin Kocaeli Üniversitesinden Doç. Dr. Öznur Gökkaya yönetiyor. Açılış konuşmasını yapan Gökkaya, “Reel sektöre, akademik dünyaya katlı sunacak önemli bir kongre için tüm altyapıyı kurguladık. Ülkemizin ilerlemesi bu gibi bilimsel faaliyetlerin artmasıyla olacaktır” dedi. Onur Konuğu Emin Bitlis’te “Ülkemizin şartları ne olursa olsun yatırım yapacağız biz ülkemizin insan kaynaklarına güveniyoruz” dedi. Ve konuşmasının devamında sanayi üniversite işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

KONGRE PROGRAMI

26 Nisan 2019 Cuma

9:00 - 10:00 Kayıt

10:00 - 19:15 Bildiri Oturumları

10:15 - 11:00 Açılış Konuşmaları

11:15 - 12:30 Panel 1 - İstihdam

Prof. Assoc. Dr. Azeta Tartaraj

Prof. Assoc. Dr. Flora Merko

Lecturer Phd. Sonila Zerelli

Prof. Dr. Hasan Tutar, Anadolu Üniversitesi

Dr. Mustafa Çöpoğlu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Prof. Dr. Gazi Uçkun, Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Emin Bitlis, Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Arslan, Elvan Group Yönetim Kurulu Başkanı

12:30 - 13:45 Öğle Yemeği

14:00 - 15:15 Panel 2 - Enerji Politikaları

Prof. Assoc. Dr. Brunela Trebicka

Prof. Assoc. Dr. Lyudmyla Symochko

Prof. Assoc. Dr. Natalya Gudkova

Lecturer Phd. Violeta Neza

Dr. Yüksel Malkoç, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Ayşegül Emine Çetin, İLBANK A.Ş.

Dr. Cem ŞAHİN, TUBITAK MAM Enerji Enstitüsü

14:00 Poster Sunumları

20:00 Gala Yemeği

27 Nisan 2019 Cumartesi

10:00 - 11:00 Panel 3 - Engellilerde Hippoterapi Atölyesi

Dr. Öğr. Üyesi Erdener Balıkçı

Öğr. Gör. Öğuzhan Bahadır Demir

Doç. Dr. Selda Uca

10:00 - 18:15 Bildiri Oturumları

12:30 - 13:45 Öğle Yemeği

14:00 Poster Sunumları

28 Nisan 2019 Pazar

10:00 - 12:00 Bildiri Oturumları

12:00 - 15:30 Piknik