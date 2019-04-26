Geçtiğimiz günlerde aort damarının çatlaması nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Kandıra Belediyesi’nin eski başkanlarından Ercüment Şahin’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Başarılı geçen operasyonun ardından bir gün yoğun bakımda tutulan, ardından servise alınan Şahin’in hastanedeki tedavi sürecinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.
Bugün 17:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:31 TSİ
Ercüment Şahin servise alındı
Geçtiğimiz günlerde aort damarının çatlaması nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Kandıra Belediyesi’nin eski başkanlarından Ercüment Şahin’in sağlık durumu iyiye gidiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz