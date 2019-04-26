Geçtiğimiz günlerde aort damarının çatlaması nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Kandıra Belediyesi’nin eski başkanlarından Ercüment Şahin’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Başarılı geçen operasyonun ardından bir gün yoğun bakımda tutulan, ardından servise alınan Şahin’in hastanedeki tedavi sürecinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.