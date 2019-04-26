Olay, Gebze Güzeller Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde istasyonuna gelen bir şahıs, araç yıkama bölümünde bulunan makinelerin içerisinde bulunan para kasasındaki 300 TL madeni parayı çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden istasyon çalışları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ile ilgili inceleme başlattı. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde paraları çalan kişinin A.S. isimli bir şahıs olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
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Akaryakıt istasyonuna giren hırsız yakayı ele verdi
Gebze'de girdiği bir akaryakıt istasyonundaki araç yıkama makinesinin kasasından 300 TL madeni para çalan şahıs yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz