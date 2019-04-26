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Kocaeli'de yasadışı 'silah' ticareti yapanlara operasyon: 8 tutuklama

Kocaeli'de, yasadışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez’de yasadışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 8 tabanca, 142 mermi, 6 kurusıkı tabanca,109 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği, namlu ve namlu sürgüsü ile namlu yapımında kullanılan demirler ele geçirildi. Operasyonda A.Z.E., S.Ç., O.G.S., R.S., Y.Ş., M.B., U.Ö., T.K., E.O., M.K. ve Ö.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden A.Z.E., S.Ç., O.G.S., R.S., Y.Ş., M.B., U.Ö. ve T.K. tutuklanırken, E.O., M.K. ve Ö.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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