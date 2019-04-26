Yeni Malatyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Evkur Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamada, Malatya temsilcisinin, Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.