Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Evkur Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamada, Malatya temsilcisinin, Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
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Yeni Malatyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Evkur Yeni Malatyaspor'u PFDK'ya sevk etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz