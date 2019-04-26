Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 21:53 TSİ- Siyaset G: Bugün 21:54 TSİ

YSK 5 bin 315 kısıtlı seçmeni daha araştıracak

AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini söyledi.

YSK 5 bin 315 kısıtlı seçmeni daha araştıracak mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini bildirdi. Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün AK Parti olarak İstanbul seçimlerine yönelik YSK'ye yeni bir dilekçe verdiklerini söyledi. YSK'ye, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararlarıyla birikte oy kullanmayacaklarına ilişkin listeyi sunduklarını söyleyen Özel, Kurulun bu konuların araştırılması için yeniden bir ara karar oluşturduğunu bildirdi. Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden başladığını söyledi. Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceğini ifade ederek, "Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak." dedi. Özel, böylelikle toplamda araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere çıktığını kaydetti.

41 bin 132 seçmen araştırılıyordu

YSK, daha önce AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı olağanüstü itirazda 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar vererek ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için 5 gün süre vermişti.

Bugün 21:53 TSİ AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
CHP Oğuzeli ilçe başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü! mask
CHP Oğuzeli ilçe başkanı İlhan Keskinsoy öldürüldü!
İzmit Belediyesi'nde personel alımı durduruldu mask
İzmit Belediyesi'nde personel alımı durduruldu
CHP’lilerin açıklamasına vatandaş müdahalesi mask
CHP’lilerin açıklamasına vatandaş müdahalesi
Büyükşehir Mehterbaşı Akbulut özür diledi! mask
Büyükşehir Mehterbaşı Akbulut özür diledi!
Ercüment Şahin hastaneye kaldırıldı mask
Ercüment Şahin hastaneye kaldırıldı
Söğüt: Körfez'i hep birlikte yöneteceğiz mask
Söğüt: Körfez'i hep birlikte yöneteceğiz
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı... mask
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor mask
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu

GALERİ

Et severlere müjde; Karakuzu Steakhouse açıldı mask
Et severlere müjde; Karakuzu Steakhouse açıldı
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok! mask
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada! mask
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi mask
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL