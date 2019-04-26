Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 22:01 TSİ- Asayiş G: Dün 22:02 TSİ

Polatlı’da tatbikat sırasında kaza: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında tatbikat sırasında meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Dün 22:01 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Allah’tan şehidimize rahmet, ailesine ve milletimize sabırlar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen 26 Nisan 22:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kullandığı forktliftin altında kalan işçi yaralandı mask
Kullandığı forktliftin altında kalan işçi yaralandı
Sanık Uzunlar: Tetiği ben çekmedim mask
Sanık Uzunlar: Tetiği ben çekmedim
Seyir halindeki araçta çay keyfi kaza ile sonuçlandı mask
Seyir halindeki araçta çay keyfi kaza ile sonuçlandı
Traktör devrildi! mask
Traktör devrildi!
Kazadan 17 gün sonra vefat etti mask
Kazadan 17 gün sonra vefat etti
Avukat Geredeli cinayetinde mahkeme, kararını açıkladı mask
Avukat Geredeli cinayetinde mahkeme, kararını açıkladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı... mask
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor mask
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
İzmit'te zincirleme trafik kazası! mask
İzmit'te zincirleme trafik kazası!

GALERİ

Et severlere müjde; Karakuzu Steakhouse açıldı mask
Et severlere müjde; Karakuzu Steakhouse açıldı
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok! mask
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada! mask
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi mask
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL