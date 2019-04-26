Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
Dün 22:01 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 22:02 TSİ
Polatlı’da tatbikat sırasında kaza: 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında tatbikat sırasında meydana gelen kazada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
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Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Allah’tan şehidimize rahmet, ailesine ve milletimize sabırlar dilerim.
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