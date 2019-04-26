Kocaeli'de ölümlerin en büyük sebebi...

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 161 bin 920 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının %38,4'ünü oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu %19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin %39,7’sini iskemik kalp hastalığından

Türkiye'de Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2018 yılında %39,7’si iskemik kalp hastalığından, 22,4 ile serebro-vasküler hastalık ve %8,3 ile hipertansif hastalıktan kaynaklandı. Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarının en çok 51 bin 376 kişi ile 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 23 bin 674 kişi ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

En yüksek ölüm oranı Çorum'da

İkamet edilen illere göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; %48 ile Çorum, %47,2 ile Denizli, %46,7 ile Adana, %46,2 ile Çanakkale ve Afyonkarahisar oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; %24,6 ile Kırklareli, %23,8 ile İstanbul, %23,2 ile Van ve Eskişehir, %23 ile Edirne oldu.

Kocaeli'de en fazla ölüm sebebi Dolaşım sistemi hastalıkları

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli'de 2018 yılında Ölüm nedenleri incelendiğinde 2 bin 851 kişi Dolaşım Sistemi hastalıkları, bin 900 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve benign neoplazmlar), 1 035 kişi Solunum sistemi hastalıkları, 425 kişi Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 471 kişi Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 283 kişi Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 1 314 kişi Diğer nedenlerden kaynaklandı.