Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 22:08 TSİ- Gündem G: Dün 22:09 TSİ

Kocaeli'de ölümlerin en büyük sebebi...

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 161 bin 920 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2018 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının %38,4'ünü oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu %19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %12,5 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin %39,7’sini iskemik kalp hastalığından

Türkiye'de Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2018 yılında %39,7’si iskemik kalp hastalığından, 22,4 ile serebro-vasküler hastalık ve %8,3 ile hipertansif hastalıktan kaynaklandı. Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarının en çok 51 bin 376 kişi ile 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 23 bin 674 kişi ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

En yüksek ölüm oranı Çorum'da

İkamet edilen illere göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2018 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; %48 ile Çorum, %47,2 ile Denizli, %46,7 ile Adana, %46,2 ile Çanakkale ve Afyonkarahisar oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; %24,6 ile Kırklareli, %23,8 ile İstanbul, %23,2 ile Van ve Eskişehir, %23 ile Edirne oldu.

Kocaeli'de en fazla ölüm sebebi Dolaşım sistemi hastalıkları

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli'de 2018 yılında Ölüm nedenleri incelendiğinde 2 bin 851 kişi Dolaşım Sistemi hastalıkları, bin 900 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve benign neoplazmlar), 1 035 kişi Solunum sistemi hastalıkları, 425 kişi Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 471 kişi Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 283 kişi Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, 1 314 kişi Diğer nedenlerden kaynaklandı.

Dün 22:08 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Hürriyet’e ziyaretçi akını mask
Hürriyet’e ziyaretçi akını
Yüzbaşılar Kavşağı asfaltlanıyor mask
Yüzbaşılar Kavşağı asfaltlanıyor
KOÜ'de açık havada sinema keyfi mask
KOÜ'de açık havada sinema keyfi
Yıldırım: Sağlıkta emek hırsızlığı yaşanıyor mask
Yıldırım: Sağlıkta emek hırsızlığı yaşanıyor
AGD’den iş birliği çağrısı! mask
AGD’den iş birliği çağrısı!
Odalar, Söğüt’e konuk oldu mask
Odalar, Söğüt’e konuk oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı... mask
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor mask
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
İzmit'te zincirleme trafik kazası! mask
İzmit'te zincirleme trafik kazası!

GALERİ

Et severlere müjde; Karakuzu Steakhouse açıldı mask
Et severlere müjde; Karakuzu Steakhouse açıldı
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok! mask
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada! mask
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi mask
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL