Kocaeli Vergi Dairesi taşınacak

İzmit Tepecik Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Vergi Dairesi'nin 1,5 yıl içinde taşınması bekleniyor. Söz konusu taşınma 2015 yılında da gündeme gelmişti ve İzmit Körfez Mahallesi 42 Evler mevkinde Kocaeli Vergi Dairesine yaklaşık 15 dönümlük bir alan tahsis edilmişti. Daha sonra ise Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihale Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmişti. Bu kez taşınma için önümüzdeki haftalarda bir ihale daha açılması bekleniyor.
YEŞİL ALAN YAPILABİLİR
Bu ihale sonrasında bina yapılacak ve taşınma işlemi 1 buçuk yıl içinde başlayacak. Eski binanın Hazine'ye ait olması ve hemen arka tarafından tarihi bir şapel bulunması nedeniyle yıkılıp yeşil alan yapılacağı da iddialar arasında...
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Yorumlar
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Derince - Eski binayı işkur a versinler
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