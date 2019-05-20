Kaza gece saatlerde, D-100 Karayolu Körfez Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cihan Polat idaresindeki 41 FP 221 plakalı minibüs ile Ufuk Aslan idaresindeki 41 YA 243 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki araç çarpışmanın etkisiyle savrulurken, otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Arkadan gelen Yusuf Artan idaresindeki 41 TP 979 plakalı otomobil savrulan araçlara çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüleri ile minibüste bulunan Alparslan Demir ve Fatih Allahverdi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bugün 09:04 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:39 TSİ
Körfez’de 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
Körfez'de, iki otomobil ile bir minibüsün çarpıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz