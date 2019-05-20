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Eğitim camiasının ACI GÜNÜ!

Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı aynı zamanda Yahya Kaptan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necdet Yaşa hayatını kaybetti.
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Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı aynı zamanda Yahya Kaptan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necdet Yaşa, dün akşam vefat etti. Cenazesi bugün (Pazartesi) öğle namazına müteakip Başiskele Yeniköy 17 Ağustos Şehitler Camii'nden kaldırılacaktır.

NECDET YAŞA KİMDİR?

1972 Siirt doğumludur. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Finansman Öğretmenliği´nden 1995 yılında mezun olmuştur. İstanbul´un değişik Ticaret Meslek Liselerinde görev yaptıktan sonra, 2003 yılında Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi müdürlüğüne, 2010 yılında ise İzmit Ticaret Meslek Lisesi müdürlüğüne atanmıştır. Ayrıca Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. Yaşa, evli ve 2 çocuk sahibiydi.

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Yorumlar

(3)
03

İzmi̇tli̇i̇i̇ - Allah Taksiratını affeylesin.Aile efradına sabır

Yanıtla . 2Beğen 20 Mayıs 11:45
02

Ozerseda - Mekanın cennet olsun sevgili hocam.. her zaman kalbimizde kalıcaksın.

Yanıtla . 2Beğen 20 Mayıs 11:00
01

Vatandaş - allah rahmet eylesin.

Yanıtla . 1Beğen 20 Mayıs 10:25
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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