Eğitim camiasının ACI GÜNÜ!

Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı aynı zamanda Yahya Kaptan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necdet Yaşa, dün akşam vefat etti. Cenazesi bugün (Pazartesi) öğle namazına müteakip Başiskele Yeniköy 17 Ağustos Şehitler Camii'nden kaldırılacaktır.
NECDET YAŞA KİMDİR?
1972 Siirt doğumludur. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Finansman Öğretmenliği´nden 1995 yılında mezun olmuştur. İstanbul´un değişik Ticaret Meslek Liselerinde görev yaptıktan sonra, 2003 yılında Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi müdürlüğüne, 2010 yılında ise İzmit Ticaret Meslek Lisesi müdürlüğüne atanmıştır. Ayrıca Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. Yaşa, evli ve 2 çocuk sahibiydi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇i̇i̇ - Allah Taksiratını affeylesin.Aile efradına sabır
Ozerseda - Mekanın cennet olsun sevgili hocam.. her zaman kalbimizde kalıcaksın.
Vatandaş - allah rahmet eylesin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.