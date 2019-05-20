Eğitim camiasının ACI GÜNÜ!

Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden Eğitim Bir-Sen Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı aynı zamanda Yahya Kaptan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necdet Yaşa, dün akşam vefat etti. Cenazesi bugün (Pazartesi) öğle namazına müteakip Başiskele Yeniköy 17 Ağustos Şehitler Camii'nden kaldırılacaktır.

NECDET YAŞA KİMDİR?

1972 Siirt doğumludur. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Finansman Öğretmenliği´nden 1995 yılında mezun olmuştur. İstanbul´un değişik Ticaret Meslek Liselerinde görev yaptıktan sonra, 2003 yılında Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi müdürlüğüne, 2010 yılında ise İzmit Ticaret Meslek Lisesi müdürlüğüne atanmıştır. Ayrıca Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. Yaşa, evli ve 2 çocuk sahibiydi.